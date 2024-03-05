«البحوث الإسلامية» يكشف فضائل شهر رمضان.. دعوة لا ترد للصائم

شهر رمضان الكريم هبة إلهية تنير دروب القلوب وتزهر حدائق الإيمان في النفوس، ففي هذا الشهر الفضيل تتجلى رحمة الله وعفوه وكرمه، وتُفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار، وتُصفّد الشياطين، ليُصبح شهر رمضان رحلة إيمانية فريدة لا مثيل لها، ومن بين فضائل شهر رمضان، أنه شهر الصبر والتقوى والشعور بالفقراء، وكذلك شهر الخير والمغفرة والرحمات، وشهر التوبة والدعاء.

فضائل شهر رمضان

وحول فضائل شهر رمضان، استعرض مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 12 فضيلة لشهر رمضان، كما يلي.

12 فضيلة للشهر الكريم

- رمضان شهر الأعمال الصالحات ومواسم الطاعات قال النبي ﷺ: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا».

- رمضان شهر القرآن ففيه أنزل قال الله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

- شهر استحباب الدعاء والإلحاح في طلب العفو من الخالق - جل وعلا-، قال عز وجل: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

- شهر صفاء النية والقلب السليم فعن عبد الله بن عمرو قال: «قيل لرسول الله ﷺ: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي، ولا غل، ولا حسد».

- رمضان شهر الانتصارات على مدار التاريخ الإسلامي ففيه غزوات مباركة منها غزوة بدر وفتح مكة.

- جعل الله صيام رمضان سبباً في نيل مغفرته سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

- خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».

- الصيام من أسباب العتق من النار، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة».

- يفرح الصائم عند إفطاره، ويفرح عند لقاء ربه لما يجده من الأجر؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه».

- للصائم عند فطره دعوة مستجابة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام».

- الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي والذنوب في الدنيا، ووقاية من العذاب في الآخرة؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «والصيام جنة».