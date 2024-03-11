محظورات في قانون المرور الجديد.. احذر ارتكابها حتى لا تدفع غرامة

إجراءات جديدة تضمَّنتها تعديلات قانون المرور الجديد الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، والتي تضمَّنت عددا من المحظورات على أصحاب السيارات والسائقين، وعمدت على تنظيم عمل التوك توك في مصر بصورة قانونية.

غرامة على السائقين في قانون المرور الجديد

وتضمَّنت تعديلات قانون المرور الجديد المستحدثة إقرار غرامة على قائد المركبة «السائق» بإصابة أشخاص في الطريق العام وعدم إبلاغ رجل الشرطة أو الاتصال بالإسعاف لنجدتهم، ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الغرامة تتراوح ما بين 500 جنيه وتصل حتى ألف جنيه.

وتنطبق الغرامة السابق ذكرها في تعديل قانون المرور الجديد على صاحب السيارة المرخصة إذا رفض إرشاد رجال المرور عن اسم وعنوان قائد المركبة فى وقت الحادث.

محظورات في قانون المرور الجديد

وبعيدا عن التعديلات المستحدثة التي طرأت على قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وأقرها مجلس النواب فقد تم الإبقاء على حظر تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وحظر قانون المرور أيضا تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة «وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها، مع دفع الغرامة المستحقة والتى تصل إلى 1000 جنيه» بحسبما جاء في القانون.

توفيق أوضاع المركبات المتهالكة

كما تضمَّنت التعديلات وفقا لقانون المرور الجديد إلزام ملاك المركبات المتهالكة أو المسؤولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.