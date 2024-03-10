أبرز تعديلات قانون المرور.. زيادة الحد الأقصى لرسوم اللوحات المعدنية

نصت التعديلات المقدمة على قانون المرور، والتي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة الآن، على زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ 115 جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

زيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير

وأكدت المذكرة التوضيحية للقانون أن الزيادة جاءت نظرا إلى زيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب أي زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

بينما مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، استهدف استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.

استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور

واستهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور، لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

وتضمنت استبدال لفظا آلية والآلية، بلفظي نارية والنارية أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة لمركبات نقل البضائع والأشياء بعبارة السيارات نقل البضائع والأشياء، وعبارة المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا بعبارة السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.