أبرز ملامح قانون المرور الجديد.. تحرك مهم حول ترخيص التوكتوك والمركبات المهملة

وافق مجلس النواب، اليوم، بشكل نهائي، على تعديلات قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تقنين أوضاع ترخيص التوك توك والمركبات المهملة ولوحات السيارات، لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، إذ جاءت التعديلات لتتماشى مع زيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.

تعديلات قانون المرور الجديد

وشملت تعديلات قانون المرور الجديد، التي تضمَّنت ترخيص التوكتوك استيعاب أي زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ودعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:

- زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ 115 جنيها.

- استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور الجديد لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون، فيما يخص ترخيص التوكتوك.

- تشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة.

-تختص اللجنة بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام.

- إلزام ملاك المركبات المتروكة والمهملة بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

- بيع المركبات المتروكة والمهملة وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

- استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك.

- إيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم.