توجيهات مهمة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن تدريبات الترقي

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا مهمًا بشأن تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة معلم أول فقط، والذين سُجل ترشحهم لترقيات عام 2023 - 2024.

برامج التنمية المهنية

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطاب لها، إنّه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى منوظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة وزير التربية و التعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024-2023 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.ed.eg

وأوضحت أكاديمية المعلمين، أنّه في إطار خطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن تنفيذ تدريبالمعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة معلم أول فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2024-2023 يرجى بالتعاون في تنفيذ الآتي:

- التنبيه كتابيا على شاغلي وظيفة معلم أول فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام2024/2023 بمديريتكم الإلتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمينwww.pat.ed.eg لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين برنامج مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي في الفترة من 2024/3/12 إلى 2024/3/26، واتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.ed.eg.

باقي الوظائف المستهدفة

- سيتم المخاطبة تباعًا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات.