الأكاديمية المهنية للمعلمين تصدر توجيهات مهمة بشأن الحصول على شهادة الترقي

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين تعليمات مهمة بشأن الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وذلك في إطار حرصها على ضمان حصول المعلمين على حقهم في الترقي، وتطوير قدراتهم المهنية.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للمعلمين المرشحين للترقي، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات 28 يناير حتى 30 مايو عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم.

شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

وأعلنت الأكاديمية منح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف:

معلم أول ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود، ويجرى ميكنة ورقمنة استيفاء ملف الترقي الكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم طبقا للأدوار والمسئوليات المحددة على النحو التالي:

- المعلم مسئول مسئولية كاملة عن إستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم الكترونيا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع وبعد الانتهاء والمراجعة يضغط على أيقونة http://academy.emis.gov.eg/ حفظ وتسجيل، ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك.

- والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات الكترونيا من خلال متابعة صفحته باستمرار، إذ يتاح له إلكترونيا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته عبر رابط الموقع المشار إليه.

- مدير المدرسة مسئول مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ مسئول الحكومة الإلكترونية لكل مسئولياته، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة.

استيفاء ملفات الترقي الكترونيا

- يرسل تقريرا يفيد انتهاء كل أعمال استيفاء ملفات الترقي الكترونيا للمرشحين في مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة .

- تعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة أو من يحل محلهما من غير المرشحين للترقي وعضو قانوني لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم .

- مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيا على موقع .

- لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا http://academy.emis.gov.eg/.

- التأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي ، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة .

- لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم في كل إدارة تعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة المدارس في نطاق الإدارة، والتأكد من إنتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة. وترسل اللجنة تقريرا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في كافة المدارس الواقعة نطاق الإدارة التعليمية إلى مدير المديرية.

- مدير المديرية مشرفا عاما على لجان تقييم الإدارات، ومسئول مسئولية كاملة عن متابعة الإدارات والتأكد من انتهاء استيفاء ملفات المعلمين إلكترونيا بالمدارس والإدارات الواقعة في نطاق المديرية قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرا يفيد بانتهاء كل أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في نطاق المديرية إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين .

- تيسيرا على المعلمين يجرى استيفاء ملفات الترقي في مدارس محافظات انتدابهم .

- على أن تدرج أسمائهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية بعد استيفاء كل المتطلبات ضمن كشوف محافظاتهم الأصلية .