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جامعة كفر الشيخ تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. الشروط المطلوبة

كتب:

سلامة عامر
07:30 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
بوابة الوظائف الحكومية- أرشيفية

بوابة الوظائف الحكومية- أرشيفية

أعلنت جامعة كفر الشيخ، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حاجتها لشغل عدد من وظائف أعضاء هيئة التدريس، في التخصصات التالية:

  • مدرس بقسم اللغة الألمانية: تخصص ترجمة.
  • مدرس بقسم اللغة الصينية: تخصص أدب - لغويات.
  • مدرس بقسم اللغة الإيطالية: تخصص أدب - لغويات.
  • مدرس بقسم اللغة الإنجليزية: تخصص ترجمة.
  • مدرس بقسم اللغة الفرنسية: تخصص ترجمة - علم لغة (يفضل تخصص صوتيات).

الشروط العامة لشغل وظائف التعليم العالي 2024

حددت جامعة كفر الشيخ، الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي:

  • أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية.
  • ألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة وقت سريان الإعلان.
  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

الشروط الخاصة لشغل وظائف التعليم العالي 2024

كشفت الجامعة عن الشروط الخاصة، التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي:

  • سيتم الاختيار طبقًا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس في تخصصات اللغة الصينية والإيطالية أن يكون حاصلاً على الدكتوراه من إحدى كليات الألسن أو الآداب في التخصص الدقيق المطلوب.
  • يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس لقسمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية من كليات الألسن فقط.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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