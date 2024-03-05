جامعة كفر الشيخ تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. الشروط المطلوبة
كتب:
سلامة عامر
07:30 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
بوابة الوظائف الحكومية- أرشيفية
أعلنت جامعة كفر الشيخ، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حاجتها لشغل عدد من وظائف أعضاء هيئة التدريس، في التخصصات التالية:
- مدرس بقسم اللغة الألمانية: تخصص ترجمة.
- مدرس بقسم اللغة الصينية: تخصص أدب - لغويات.
- مدرس بقسم اللغة الإيطالية: تخصص أدب - لغويات.
- مدرس بقسم اللغة الإنجليزية: تخصص ترجمة.
- مدرس بقسم اللغة الفرنسية: تخصص ترجمة - علم لغة (يفضل تخصص صوتيات).
الشروط العامة لشغل وظائف التعليم العالي 2024
حددت جامعة كفر الشيخ، الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي:
- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة وقت سريان الإعلان.
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.
الشروط الخاصة لشغل وظائف التعليم العالي 2024
كشفت الجامعة عن الشروط الخاصة، التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي:
- سيتم الاختيار طبقًا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس في تخصصات اللغة الصينية والإيطالية أن يكون حاصلاً على الدكتوراه من إحدى كليات الألسن أو الآداب في التخصص الدقيق المطلوب.
- يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس لقسمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية من كليات الألسن فقط.