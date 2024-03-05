جامعة كفر الشيخ تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. الشروط المطلوبة

أعلنت جامعة كفر الشيخ، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حاجتها لشغل عدد من وظائف أعضاء هيئة التدريس، في التخصصات التالية:

مدرس بقسم اللغة الألمانية: تخصص ترجمة.

مدرس بقسم اللغة الصينية: تخصص أدب - لغويات.

مدرس بقسم اللغة الإيطالية: تخصص أدب - لغويات.

مدرس بقسم اللغة الإنجليزية: تخصص ترجمة.

مدرس بقسم اللغة الفرنسية: تخصص ترجمة - علم لغة (يفضل تخصص صوتيات).

الشروط العامة لشغل وظائف التعليم العالي 2024

حددت جامعة كفر الشيخ، الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي:

أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة وقت سريان الإعلان.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

الشروط الخاصة لشغل وظائف التعليم العالي 2024

كشفت الجامعة عن الشروط الخاصة، التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي: