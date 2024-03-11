مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1.. «الفخراني» يقدم دراما اجتماعية هادفة

يدخل الفنان يحيى الفخراني ماراثون دراما رمضان 2024، بمسلسل «عتبات البهجة» المقرر عرضه خلال أول النصف الأول من شهر رمضان الكريم على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

وكشفت «المتحدة»، عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني في رمضان 2024، إذ يأتي عرض أول حلقة عبر شاشة قناة dmc يوميا الساعة 6 وربع مساء، بينما الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

والإقبال الكبير على متابعة مسلسلات الفنان الكبير يحيى الفخراني يأتي من ثقة الجمهور في الأعمال الدرامية الهادفة والتي تقدم في طياتها رسائل هامة تفيد المجتمع، كما أن الفخراني يحرص على تقديم الأعمال التي تناسب جميع الأعمار.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة عبارة عن قصة اجتماعية كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.