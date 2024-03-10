الناقد الرياضي حسن المستكاوي: أنتظر مسلسلي عتبات البهجة والحشاشين

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن الدراما مثل الرياضة، فكلاهما قوى ناعمة للدولة المصرية، مشيدا بالتنوع الكبير الذي تشهده الأعمال الدرامية في رمضان.

تنوع كبير في المسلسلات

وأشار «المستكاوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أن هناك تنوعا كبيرا في المسلسلات والبرامج التي سيجري عرضها في رمضان 2024، مؤكدا أنها تناسب الجميع وترضي كافة الأذواق.

وأوضح الناقد الرياضي: «انتظر عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، والحشاشين للنجم كريم عبد العزيز».

ولفت «المستكاوي» إلى أن الفن صناعة، وأيضا رسالة للجميع داخليا وخارجيا، والشباب يتأثر بالدراما المصرية، منوها إلى أن فيلم «الممر» كان له تأثيرا بالغا على الشباب، خاصة في بعض اللقطات المؤثرة.