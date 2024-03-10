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دراما المتحدة

دراما رمضان 2024.. موعد إعادة عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

كتب:

حسن سمير
08:27 م | الأحد 10 مارس 2024
مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة

ساعات قليلة، تفصلنا عن بدء عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني ضمن موسم دراما رمضان 2024، الذي كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خريطة أعماله الدرامية والبرامج التي ستعرض على شاشات قنواتها، ويُعرض المسلسل على 15 حلقة متتالية.

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، سيكون في تمام الساعة الخامسة صباحًا و12.00 مساءً، بعد بث الحلقة الأصلية في تمام الساعة 6.15 مساءً كل يوم، وتنطلق أولى حلقاته غدًا الاثنين.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني   

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة كل من الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.

 

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