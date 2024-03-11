موعد عرض الحلقة 1 مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc.. عودة قوية ليحيى الفخراني

بعد غياب 3 سنوات، يعود الفنان يحيى الفخراني مرة أخرى إلى الشاشات، بشخصية بهجت الأنصاري في مسلسله الجديد عتبات البهجة عبر شاشة قناة dmc يوميا، في تمام الساعة 6 وربع مساء، بينما الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

الفخراني يتصدر دراما رمضان

ويعود الفخراني إلى العمل مع ملك الدراما المخرج مجدي أبو عميرة مرة أخرى، واللذان قدما واحدا من أشهر المسلسلات على مستوى الوطن العربي معا، وتصدر المشاهدات خلال دراما رمضان 2007 «يتربى في عزو».

ويأتي مسلسل عتبات البهجة في النصف الأول من شهر رمضان، إذ يتكون من 15 حلقة فقط، وهذا على غير المعتاد للفنان يحيى الفخراني، ولكنها سياسية جديدة انتهجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل إعطاء الفرصة لكل للمواهب الكثيرة في الظهور في دراما رمضان، إلى جانب القضاء على الاسهاب في الأحداث والملل الذي يصيب المشاهدين.

فريق عمل مسلسل عتبات البهجة

ويقدم مسلسل عتبات البهجة معالجة درامية للدكتور مدحت العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ويأتي بطولة صلاح عبد الله، جومانا مراد، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.