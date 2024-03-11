متحف الحضارة يعلن مواعيد الزيارة في شهر رمضان.. «تبدأ من التاسعة صباحا»

أعلن المتحف القومي للحضارة المصرية، أنّ مواعيد الزيارة في المتحف خلال شهر رمضان ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، على أن يكون آخر موعد لحجز تذاكر الدخول الساعة 3 مساء.

وأوضح المتحف أنّ أسعار تذاكر زيارة المتحف كما يلي.

أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة

- قيمة أسعار التذاكر للأجانب والعرب 500 جنيه.

- قيمة أسعار التذاكر للطلاب الأجانب والعرب 250 جنيها.

- قيمة أسعار التذاكر للمصريين 80 جنيها .

قيمة أسعار التذاكر للطلاب المصريين 40 جنيها.

مواعيد الزيارة في المتحف المصري بالتحرير

وفى ذات السياق، أعلن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أنّ مواعيد الزيارة بالمتحف المصري في التحرير خلال شهر رمضان ستكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء، كما أنّ مواعيد الزيارة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ستكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

مواعيد زيارة متحفي شرم الشيخ والغردقة

وأوضح المجلس الأعلى للآثار، أنّ مواعيد زيارة متحفي شرم الشيخ والغردقة خلال شهر رمضان ستكون على فترتين، الأولى صباحا وتكون مواعيد الزيارة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، أما مواعيد الزيارة خلال الفترة المسائية فستكون من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساء.