متحف الحضارة يعلن تنظيم فعاليات ثقافية وفنية للاحتفال بأعياد المرأة في مارس

أعلن المتحف القومي للحضارة المصرية تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية ومعرضاً أثرياً مؤقتاً للاحتفال بالمرأة تحت عنوان «ست الحسن»، وذلك طوال شهر مارس الجاري احتفالا باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم الذي يوافق يوم 21 مارس.

المرأة المصرية أسهمت بدور مهم في تقدم الحضارة

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في بيان لوزارة السياحة والآثار اليوم، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص المتحف على تسليط الضوء على الأعياد والمناسبات الثقافية المهمة التي تهدف إلى رفع الوعي الأثري والثقافي، حيث أن المرأة المصرية أسهمت بدور مهم وفعال في تقدم الحضارة المصرية وتطورها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المرأة المصرية كنموذج متفرد في العطاء والنجاح.

ومن جهته، أشار الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة للشئون الأثرية، إلى أن المعرض الأثري المؤقت الذي جرى افتتاحه سيستمر، لافتًا إلى أن المعرض يضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف التي تبرز مكانة المرأة المصرية ودورها الفعال عبر التاريخ، كما يعرض عددًا من النماذج والمقتنيات لملامح من حياة المرأة وزينتها وجمالها عبر العصور من مشغولات معدنية وخشبية وخزفية.

مكانة المرأة المصرية والمساواة مع الرجل

وفي ذات السياق، نظّم المتحف محاضرة عامة تحت عنوان «سيدة من مصر» التي ألقاها الدكتور ميسرة حيث استعرض خلالها مكانة المرأة المصرية ودورها الفعال عبر التاريخ، فمنذ بداية الاستقرار على الأرض المصرية حافظ المصريون على مكانة المرأة وأعتبروها مساوية للرجل في كافة أوجه الحياة.

ومن جانبها، قالت عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمي بالمتحف، أن القسم التعليمي بالمتحف نظم أيضا عددا من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية، والتي يقدمها للجمهور بمختلف فئاته العمرية، وخاصة الأطفال احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالإضافة إلى تنظيم ورشتي عمل بعنوان «المراة في عيون الفن التشكيلي»، قدمت الفنانات علا المحمدي وهبة عبد القادر نبذة مختصرة عن الرائدات المصريات الفنانات عفت ناجي وجاذبية سري وزينب السجيني ومارجريت نخلة، كما تم تنفيذ محاكاة لأشهر الأعمال الفنية التي تعبر عن المرأة.