متحف الحضارة المصرية يحتفل باليوم العالمي للمرأة غدا الخميس

أكد المتحف القومي للحضارة المصرية، أنه سيحتفل غدا الخميس الموافق 7 مارس 2024، باليوم العالمي للمرأة وذلك عن طريق تنظيم محاضرة عامة تحت عنوان «سيدة من مصر» يلقيها الدكتور ميسرة عبد الله حسين، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية بالمتحف، يستعرض خلالها مكانة المرأة المصرية ودورها الفعال عبر التاريخ.

المحاضرة ستكون باللغة العربية

وأضاف متحف الحضارة، أن المحاضرة التي سيتم إلقائها باللغة العربية بقاعة المحاضرات بالمتحف في الساعة 12.30 ظهر غدا سيكون حضورها بالمجان، وستتطرق لعدد من النماذج الخالدة والمقتنيات لملامح من حياة المرأة وزينتها وجمالها عبر العصور.

دور المرأة في الحضارة المصرية القديمة

وأشار المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى أن المرأة المصرية أسهمت بدور هام وفعال كان له عظيم الأثر في تقدم الحضارة المصرية وتطورها، موضحا أنه منذ بداية الاستقرار على الأرض المصرية، حافظ المصريون على مكانة المرأة وأعتبروها مساوية للرجل في كافة أوجه الحياة، مشيرا إلى أن التاريخ المصري حفل بالعديد من النماذج لسيدات احتفظ التاريخ بذكراهن وأعمالهن المجيدة.