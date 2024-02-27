نائب رئيس متحف الحضارة: المصري القديم كان يضحي للحفاظ على وطنه

قال الدكتور ميسرة عبدالله، نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية، إن مفهوم المحبة هو مفهوم ضارب في القدم وليس اختيارا بل فرض ومصر لها فضل كبير على العالم منذ نشأة الإنسان، لأنها كانت المعبر الذي عبر منه جنس الإنسان من شرق أفريقيا لمختلف أنحاء العالم.

تاريخ المصري القديم

وأضاف، خلال فعالية «مصر المحبة منذ فجر التاريخ» في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» أن مصر القديمة فرضت الحب، والمصريون القدماء كانوا يتعاملون كأنهم أسرة واحدة، ودونوا عبارات تدل على المحبة في جدران المعابد، ولم يسجل تاريخ المصري القديم ما يمكن أن يطلق عليه حرب أهلية بل كان يضحي للحفاظ على الوطن ويظل هذا المفهوم قويا بمرور الزمن.

وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه سيتم إطلاق سلسلة «حواديت ماما سماح» بالتعاون مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت كاتبة الأطفال صاحبة الأسلوب الرشيق والسلس وجريدة الوطن التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي مصطفى عمار، لغرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال بأساليب إبداعية وابتكارية جديدة.