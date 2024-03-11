«الزراعة» تنظم دورات للتدريب على مشروعات عيش الغراب

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية قسم بحوث الزراعة الحيوية، سلسلة دورات تدريبية في مجال زراعة فطر عيش الغراب، وتعد أولى الدورات والتي حظيت باهتمام وإقبال عدد كبير من المواطنين الذين يهتمون بعيش الغراب، ليس فقط كغذاء طبي وصحي ولكن كمشروع استثماري واعد.

حاضر في الدورة الدكتور عماد عبد العزيز سالم، رئيس قسم بحوث الزراعة الحيوية، وضم المعمل وحدة خاصة بنشاط عيش الغراب، أُنشئت منذ نحو 40 عاما مضت، وتضم معملا متقدما لإنتاج تقاوى عيش الغراب وصوبة مجهزة لإنتاج الثمار.