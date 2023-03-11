«عيش الغراب» مشروع شبابي في «كفر عون» بدأ بـ500 جنيه.. والدورة الواحدة تكسب 5 آلاف

داخل غرفة يتخللها ضوء بسيط تجد أكياساً بلاستيكية معبأة بكميات من قش الأرز، تجعل من يراها يتساءل عما تحتوىه بداخلها فى ظل الاهتمام الكبير من القائمين عليها، إنها إحدى طرق زراعة المشروم «عيش الغراب» وهو أحد أهم مشاريع شباب القرية.

«مشروعنا بدأ بـ500 جنيه وكسبنا أضعاف المبلغ، وصل لـ5 آلاف فى الدورة الواحدة»، بهذه الكلمات بدأ وائل محمد، أحد شباب القرية، الحديث عن تكاليف المشروع، متابعاً أن زراعة عيش الغراب من أفضل المشروعات التى تحقق ربحاً كبيراً بأقل الإمكانيات والتكاليف، كما أن المشروم لا غنى عنه فى معظم الفنادق والمطاعم أو محال بيع المواد الغذائية.

وأوضح «محمد» شروط زراعة المشروم، التى تبدأ بتوفير مكان نظيف لتجهيز البيئة الحاضنة للفطر، وهذا ما يقوم به الشيخ رجب ربيع، ففى البداية تتم عملية البسترة بوضع قش الأرز فى مياه مغلية لمدة ساعتين، ثم يتم إخراجه وتركه حتى يُصفَّى من الماء ويجف تماماً، وبعد ذلك تأتى عملية وضع تقاوى عيش الغراب بعد إحضار أكياس كبيرة، يتم وضع طبقة من القش وأخرى من التقاوى، وهكذا حتى يمتلئ الكيس، ثم يتم غلقه جيداً وعمل ثقوب صغيرة أسفل الكيس لتسريب أى ماء زائد.

«الشباب كلها تقدر تعمل مشروع عيش الغراب وتبقى أصحاب أعمال بعد فترة»، هكذا واصل «محمد» حديثه حول المشروع، موضحاً أن تكلفة زراعة عيش الغراب أو المشروم لا تتجاوز 50 جنيهاً للكيس الواحد الذى يزن 6 كيلو، وفى نهاية الحصاد يبلغ ثمن الكيس 300 جنيه، ما يجعله مشروعاً مربحاً ومجزياً للغاية.

ويرى «محمد» أن من أهم الخطوات فى زراعة عيش الغراب عدم وضع أو استعمال المواد الكيميائية فى تجهيز البيئة الحاضنة، من أجل الحصول على منتج أفضل، بالإضافة إلى شراء البذور والتقاوى من أماكن معتمدة وشركات ذات مصداقية عالية.