من أبرز ما يشغل بال أهالي محافظة كفر الشيخ، هو معرفة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثانِ أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، خاصةً موعد أذاني الفجر والمغرب اللذان يرتبطان بالصوم والإفطار.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر في الرابعة و42 دقيقة صباحًا، بينما يحل أذان المغرب في السادسة وثلاث دقائق مساءً.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في الساعة 4:42 صباحًا، ومعه بداية صوم ثانِ أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في الساعة 6:03 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في الساعة 7:21 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في ثانِ أيام شهر رمضان المبارك، 13 ساعة و41 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.