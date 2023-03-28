موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. صيام 14 ساعة و16 دقيقة

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023 يبحث عنه كثيرون من أهالي المحافظة، بالتزامن مع سادس أيام شهر رمضان، وذلك قبل ساعات قليلة من تناول الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 28-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:13 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444 هجرية.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

ويصل عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ إلى 14 ساعة و16 دقيقة، على أن تزيد بمرور الأيام.