موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023، يرغب المسلمون في معرفته، بالتزامن مع سابع أيام شهر رمضان، قبل ساعات قليلة من تناول الإفطار.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

ووفقاًلما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:13 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444 هجرية.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة و16 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الأربعاء 29-3-2023

ويؤدي أهالي محافظة كفر الشيخ صلاة التراويح في أكثر من 5 آلاف مسجد موزعين على 16 إدارة أوقاف تابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ، جرى تجهيزها في وقت سابق استعدادا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان.