هل يوجد دعاء لـ زكاة الفطر؟.. أسال الله القبول

فرضت الزكاة رحمة من الله بالمساكين، وهي من الأعمال المستحبة في شهر رمضان، الذي بدأ اليوم، حيث يُعتبر شهر الخير يكثر فيه فعل الخير والإحساس بالفقراء وإخراج الزكاة، كما ينتهي بعيد الفطر وإخراج الزكاة وقول المسلم دعاء زكاة الفطر، ويعد الدعاء من العبادات الهامة التي يرجى فيها الاستجابة في أوقات النفحات المباركة مثل شهر رمضان، ويستعرض التقرير التالي ما يمكن أن يردده المسلم حينما يقوم بأداء زكاة الفطر وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء زكاة الفطر.. لا توجد صيغة محددة وأسال الله القبول

ولا توجد صيغة محددة على سبيل الحصر عن دعاء زكاة الفطر، ولكن يمكن الدعاء بأن يتقبل الله هذه الصدقة «صدقة الفطر» وأن يتقبل الله صيامنا وقيامنا وأن يعتق برحمته من النار رقابنا.

وفي السياق ذاته، ورد دعاء في حديث شريف تدعو به الملائكة لمن يعطي وينفق في سبيل الله، حيث ورد في صحيح البخاري حديث رواه أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

قيمة زكاة الفطر

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان اليوم قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 2024 بقيمة 35 جنيها كحد أدنى، وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

حكم زكاة الفطر

وحول حكم زكاة الفطر أفادت دار الإفتاء في فتوى لها حول حكم زكاة الفطر، موضحة أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات، أخرجه أبو داود وابن ماجه.

وأضافت إنَّ مشروعيتها ثبتت أيضًا بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14-15]؛ أي تَطَهَّر بأداء زكاة الفطر، وصلَّى صلاة العيد بعدها.