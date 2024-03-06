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دراما المتحدة

هنا الزاهد تطرح البوستر الدعائي لفيلم عيد الفطر «فاصل من اللحظات اللذيذة»

كتب:

ياسمين محمود
10:16 م | الأربعاء 06 مارس 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

طرحت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.

ونشرت هنا الزاهد البوستر الدعائي معلقة: «انتظروا فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، فيلم عيد الفطر في جميع سينمات مصر والسعودية والوطن العربي».

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مهندس وزوجته يعيشان حياة تعيسة، فجأة تتحول حياتهم لحياة سعيدة، الفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

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