علي جمعة: «البسملة» جاءت باسمين من الجمال كأن الله يُطمئن حالنا ويهدي بالنا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله اختار اسمين من الجمال، هما الرحمن والرحيم عند قول البسملة، ولم يأت باسم كالجبار والمنتقم، موضحا أن الله عندما أراد أن يخاطبنا استخدام اسمين من الجمال وليس أسماء من الجلال، فلم نقل بسم الله المنتقم الجبار، أو مثلا بسم الله المنتقم الرحيم، وهكذا.

وأضاف «جمعة» خلال تقديم حلقة برنامج «نور الدين»، عبر قناة «on»، أن البسملة جاءت باسمين من الجمال الرحمن والرحيم، كأن الله أراد أن يُطمئن حالنا ويهدي بالنا، مشيرا إلى أنها خطاب فيه نوعا من الرفق واللين، ونجد ربنا في كتابه يتحدث عن نفسه بقوله: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

الله يأمرنا بكل خلق طيب

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «الله سبحانه وتعالى يصف نبيه ويقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، مشيرا إلى أننا أسلمنا لأمر الله رب العالمين، الذي أمرنا بكل خلق طيب والصدق والأمانة والبعد عن الفواحش وكل ما يضر الإنسان، وحرم علينا القتل والسرقة والكذب وشهادة الزور، وكذلك الفساد في الأرض، وكل ما يوصلنا إلى الآذية بالنفس وبالغير.

وأشار الدكتور علي جمعة، إلى أنه «من أوامر الله التفاتنا إلى أن هذا الدين جاذب وفاتن، فننظر إليه لتطمئن له القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب».