عالم بالأوقاف لقناة الناس: لا تجوز تلاوة البسملة قبل آيات العذاب في القرآن

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، من علماء وزارة الأوقاف، إن القرآن الكريم في سمته ونظمه كله إعجاز من عند الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أنه لا يجوز قول البسملة مع الآيات التي تتحدث عن العذاب في القرآن الكريم.

سورة التوبة

وتابع «المراغي»، خلال حقلة برنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «لا توجد إلا سورة واحدة في القرآن الكريم، لم تبدأ بالبسملة وهي سورة التوبة، لأنها بدأت بقوله تعالى (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)».

واستكمل: «لا يجوز إن آيات تتكلم عن العذاب وجهنم، ونبدأ بالبسملة فيها، لازم نقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا)، شوف كانت مرصادا يعني اللي من أهل النار الرصد بيأخده لجهنم شوف العذاب ربنا يرحمنا من عذاب النار».