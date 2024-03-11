موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 1 على قناة cbc اليوم الاثنين

تهتم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج المسلسلات الدرامية ذات الطابع الشبابي، حرصا منها على فتح أبواب النجومية لأصحاب الموهبة المُستحقة، وجاء مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر خير دليل على ذلك، وينتظر محبو الإثارة موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 1 على قناة cbc لمتابعته من الحلقة الأولى.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 1 علي قناة cbc اليوم الاثنين

وعن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 1 على قناة cbc اليوم، فيتم إذاعة الحلقة الأولى كعرض أول على شاشة التلفزيون في تمام الساعة 6 مساء مع آذان المغرب وقت الإفطار، بينما يتم إعادتها في تمام الساعة 9 صباحا في اليوم التالي، ويصل عدد حلقات مسلسل مسار إجباري إلى 15 حلقة فقط.

وعن آخر الأعمال الدرامية للفنانين الشابين، فشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة في السباق الرمضاني الماضي بطولة الفنان محمد رمضان ومي كساب وزينة ومنة فضالي وإيمان العاصي وهالة صدقي، بينما شارك الفنان عصام عمر في بطولة مسلسل بالطو، والذي عرض على منصة watchit.