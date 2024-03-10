اقرأ في عدد «الوطن» غدا: دراما «المتحدة».. بوابة الشباب إلى النجومية

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الإثنين 11 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- دراما «المتحدة».. بوابة الشباب إلى النجومية

- مصطفى عمار يكتب: دراما «المتحدة».. نتمنى للجميع مشاهدة سعيدة.. من المحيط للخليج

- «العوضى»: «حق عرب» ملىء بالأكشن وأرفض الـ«دوبلير»

- «مدبولى»: موقع «التجلى الأعظم» هدية مصر للعالم والأديان

- رئيس الوزراء: المشروع مُصمم كما لو كان جزءاً من الطبيعة.. ويحول «سانت كاترين» إلى مقصد سياحى عالمى

- وزير المالية: صرف المرتبات بالزيادة الجديدة 21 مارس

- «معيط»: صفقة «رأس الحكمة» لها أثر كبير فى خفض الدين المحلى

- تعليم «ذوى الهمم» دعم وتمكين

- «التعليم»: سد العجز فى المعلمين ومدارس متنوعة لتلبية الاحتياجات

الصفحة الثانية

- إسرائيل تستبق رمضان بقصف «غزة».. وترتكب 8 مجازر فى 24 ساعة

- الطائرات تنفذ أحزمة نارية مكثفة على خان يونس.. ومفتى القدس يدين اعتداء مستعمرين على مقبرة باب الرحمة.. وتظاهرات تطالب «بايدن» بوقف الحرب

- بتوجيهات رئاسية.. مصر تواصل إسقاط المساعدات على قطاع غزة

- «الرعاية الصحية»: 3 مليارات جنيه تكلفة تطبيق «التأمين الشامل» فى السويس

- «السبكى»: 26 منشأة طبية وعلاجية تقدّم الخدمة لمنتفعى المنظومة بأعلى المعايير

- إدراج 69 جامعة ومركزاً بحثياً فى تصنيف «سيماجو» العالمى

- «تاج الدين»: المقاصد المصرية قادرة على جذب رواد السياحة العلاجية من جميع أنحاء العالم

- «عاشور»: مصر رائدة فى الارتقاء بالمؤسسات التعليمية ورفع ترتيبها فى التصنيفات الدولية

الصفحة الثالثة

- الحكومة: تحويل مشروع «التجلى الأعظم» لمقصد عالمى للزائرين

- رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتنفيذ المشروع المتكامل بجهود حثيثة بما يتسق مع مكانة هذه البقعة المقدسة من أرض مصر وتقديراً لقيمتها الروحية الفريدة

- رئيس «النواب»: الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تضبط الأسعار وتساهم فى خفض التضخم وتعزز التنافسية

- «تنمية المشروعات»: 200 مليون جنيه لـ10 آلاف مشروع للشباب والمرأة

- المجلس يقر تعديلات أحكام «قانون المرور»: تقنين «التوك توك» وإخضاعه للرسوم والمخالفات

- «التموين»: انخفاض أسعار السلع الغذائية بعد الإفراج الجمركى عن البضائع من الموانئ

- رئيس شعبة الدواجن: عودة 40% من المربين للمنظومة بعد استقرار أسعار الصرف

- عدم توافر الأدوية البيطرية يؤدى لنفوق الدواجن.. والأعلاف تشكل 70% من تكلفة الإنتاج

الصفحة الرابعة

- تعليم «ذوى الهمم» دعم وتمكين لمواجهة التحديات

- القيادة السياسية ترفض الانتقائية.. واندماجهم فى «التعليم» حلم تحقق

- قبول «القادرون باختلاف» فوق الكثافة بالمدارس الخاصة دون التقيد بفراغات الفصول.. وتعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة لـ«ذوى الاحتياجات الخاصة»

- «قدرة على التحدى».. أبناء مصر لا يعرفون المستحيل للوصول إلى طموحاتهم

- «أنشطة ومسابقات ومبادرات» لمتحدى الإعاقة لدمج واكتشاف الموهوبين ورعايتهم.. وتوعية الطلاب بقضايا المجتمع والأحداث الجارية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم

- رئيس «الأنشطة الطلابية»: دمج «ذوى الاحتياجات» والأسوياء فى فريق واحد يعزز الصحة النفسية

- حوافز مادية ومعنوية وسياحية لـ«ذوى الهمم» لتفوقهم فى الأنشطة.. ولا تفرقة بين الطلاب بسبب طبيعة الإعاقة

الصفحة الخامسة

- نصيحة طيبة إلى مرضى السكر: عجّلوا بالإفطار

- فتاوي حكم «سهرات رمضان»

- ذكريات.. إلهام شاهين: «نصف ربيع الآخر وقصة الأمس» أهم أعمالى الرمضانية

- شاركت فى مسلسل «البرارى والحامول» بترشيح من الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بعد أن قدمته فى الإذاعة المصرية.. وعشقت العمل مع يحيى الفخرانى

- أُصبت بانهيار عصبى والتهاب فى الأحبال الصوتية أثناء تصوير مشاهد «سامحونى ماكنش قصدى»

- صورت بعض المشاهد فى مسلسل «امرأة من نار» دون إظهار قدمى المصابة بالكسر نتيجة السقوط عن ظهر الخيل

- حلمى النمنم: العطاء سمة ربانية تُمنح لجميع البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم

الصفحة السادسة

- «رمضان والصوم الكبير».. فرحة كبيرة وسط أسرة «نابليون» بالمنيا: «جرعة روحية مكثفة»

- مسلمون حول العالم.. رئيس الجالية المصرية بفرنسا: مساجد «باريس» تكتظ بالمسلمين للإفطار الجماعى وصلاة «التراويح»

- منسق حملة «مواطن»: المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية يحدد مواقيت الصلاة ووقت «السحور والإفطار»

- «مصر في القرآن».. نهر النيل.. بطل قصة سيدنا موسى وواحد من أربعة أنهار فى الجنة

- «أبيض وأسود».. مسلسلات «شويكار» وفؤاد المهندس احتلت مكانة خاصة فى قلوب المصريين

- فوازير الإذاعة وحلقات «ألف ليلة وليلة» جذبت المستمعين إلى «البرنامج العام»

الصفحة السابعة

- «المتحدة» تواصل دعمها لـ«نجوم المستقبل»

- نقاد: الفن لا يتطور إلا بالمغــامــرة.. والشباب «وريد الإبداع»

الصفحة الثامنة

- أحمد العوضى: «حق عرب» ملىء بالأكشن وأرفض الاستعانة بـ«دوبلير» لأنى لا أحب خداع المشاهد

- مشهد حريق كان سبب دخولى المستشفى 3 أيام.. و«عرب السويركى» مختلف عن «الخديوى والكوماندا»