علا الشافعي: دراما «المتحدة» ترضي جميع الأذواق.. ونعمل كفريق واحد

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، أن الجميع في الشركة المتحدة يعملون كفريق واحد، ولا يعملون في جزر منعزلة، وهذا أفضل ما حدث في إنتاج دراما هذا العام.

نعمل كفريق واحد لإخراج أفضل محتوى

وأوضحت «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أنه يتم العمل في فريق مكون من لجنة محتوى درامي تضم الكتابة والتوزيع والتسويق لإخراج أفضل محتوى درامي ليتم عرضه على شاشة التليفزيون.

وأضافت أنهم في لجنة المحتوى الدرامي كانوا حريصين على وجود تنوع في المحتوى، مؤكدة أن «المتحدة» ترضي جميع الأذواق من خلال أعمال متنوعة بين الشعبي وأعمال مأخوذة عن نصوص أدبية وأخرى تاريخية، وأعمال اجتماعية وكوميدي و«تراجيدي».

الحكم يكون للجمهور بعد مشاهدة المسلسل

وتابعت: «التنوع بين الأعمال الدرامية التي ستقدمها المتحدة في رمضان كانت مهمة وكان في الاعتبار»، مشددة على أن الحكم يكون للجمهور بعد مشاهدة المسلسل.