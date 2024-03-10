باهر دويدار: تجربتي مع «دراما المتحدة» سلسة ولم أشعر بأي عبء

كشف الكاتب باهر دويدار، مؤلف مسلسلي مسار إجباري وصيد العقارب، عن تعاونه مع لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تترأسها الكاتبة الصحفية علا الشافعي.

التجربة كانت ممتعة جدا مع لجنة الدراما في المتحدة السنة دي

وأكد «دويدار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على شاشة قنوات «CBC»، قائلا: «التجربة كانت ممتعة جدا مع لجنة الدراما في المتحدة السنة دي، تجربة في غاية السلاسة، ما حسناش بأي عبء في التعامل معاهم، لأنهم هما عين غيرنا، اللى بيشتغل في مشروع بيكون شايف مشروعه هو بس، لكن لجنة المحتوى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شايفة كل الشغل اللي كلنا بنعمله أنا وزملائي، فبالتالي عندهم رؤية أوسع ممكن يبقى شايف حاجة أنا مش شايفها أو ينبهني لشيء أنا مش واخد بالي منه، وبيراعي إن مفيش تشابه بين المشاريع».

وأشار مؤلف مسلسلي مسار إجباري وصيد العقارب إلى «أن اللجنة الدرامية بالشركة المتحدة وجهت النصيحة بدورها كمشرف عام وعمرنا ما جالنا منهم ملحوظة أو تعليق منهم ومكانش مفيد، بالعكس كل تعليقاتهم مفيدة، سعيد بالتجربة معاهم جدا، أنا التجربة كلها بالنسبة لي السنة دي جديدة، أول مرة أشتغل مع غادة وأحمد حسن المخرج، حتى معظم نجوم العمل أول مرة أشتغل معاهم، المسلسل ده غالى عليا شوية».