شيخ الأزهر: الاحتلال الإسرائيلي لن يهزم شعب غزة حتى آخر فلسطيني

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن خطة أو استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي أو أهدافه لا يتحقق منها أي هدف، مشددًا على أن جيش الاحتلال لم يهزم غزة، متابعًا: «الجيش الإسرائيلي جهنمي التسليح.. يضرب ليل نهار في شعب أعزل لا يملك شئ ولا يزال الشعب موجود ويجبره على إخراجه من أرضه.. الشعب الفلسطيني في غزة لا يزال واقفًا على أرضه».

ما يحدث هزيمة للاحتلال الإسرائيلي

وأشار «الطيب»، خلال أولى حلقات برنامج «أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه وفقًا لما يحدث على أرض الواقع لم ينتصر الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بهذه المعركة، منوهًا بأن القضية الفلسطينية والفلسطينيين هم من انتصروا في هذه المعركة.

وتابع: «الشعب الفلسطيني يُفضل أن يموت حتى آخر شخص منهم على أن يخرجوا من هذه الأرض»، موضحا أنه يرى أن ما حدث هو هزيمة لكل هذه الأسلحة والمؤسسات التي وقف وساندت الاحتلال وكانت تنفذ ما يريد من دمار وقتل وتشريد.