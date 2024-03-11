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غارات لا تتوقف وقصف أبراج سكنية.. معاناة غزة مستمرة في أول أيام رمضان

كتب:

منى صلاح
03:53 م | الإثنين 11 مارس 2024
بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية

بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ قطاع غزة لايزال يتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر، وكان نهار اليوم الأول من شهر رمضان صعبا على السكان.

استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وأضاف «جبر»، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن شن غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، متسببة في رفع أعداد الشهداء والإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين».

قصف أبراج سكنية في خان يونس

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»: «هذه الغارات تنوعت ما بين استهداف منازل في حي الزيتون بالمنطقة الشرقية لمدينة غزة وكذلك الاستهدافات لمدينة رفح، واستهداف عدد من المنازل في هذه المدينة، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة».

وأكد أن محافظة خان يونس لا تزال تشهد توغلا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق الرصاص والقذائف تجاه المواطنين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن أبراج حمد السكنية بالمحافظة ما تزال تتعرض للقصف من الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. 

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