جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بالمُلتقى القمي للمبادرات الطلابية

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول في فعاليات المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد بمعهد إعداد القادة بحلوان، وذلك عن مبادرة (سياحة بشكل جديد) المقدمة من الطالب إبراهيم السيد من قادرون باختلاف، التي تهدف إلى دمج ذوى الإعاقة في السياحة الداخلية والخارجية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الاثنين، إن الجامعة شاركت بوفد طلابي من طلاب قادرن باختلاف، مضيفا أن الملتقى نظم تحت شعار «مبدعون باختلاف»، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

دعم غير مسبوق من الرئيس السيسي لذوي الهمم

وأضاف النعماني، أن ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع، لافتًا إلى انه تم منذ أيام افتتاح مقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج بالمقر الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم وتسهيل كافة الخدمات والإجراءات للطلاب ذوي الإعاقة باعتبار توفير كافة سبل الإتاحة والدمج للطلاب ذوي الإعاقة مع زملائهم من غير ذوي الإعاقة.

دمج الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف كليات الجامعة

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تحرص على مشاركة ودمج الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف كليات الجامعة بكافة الأنشطة الداخلية والخارجية والتي تهدف الي تعزيز الثقة بالنفس وتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية وتفريغ الطاقة والتنفيس الوجداني، وإظهار قدراتهم وامكانياتهم ومواهبهم وابداعاتهم في شتى المجالات.

وأوضح الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بأنه تم الإعداد لهذا الملتقى وتم تجميع وتدريب الفوج المشارك على المنافسة بمبادرة تحت مسمي(طاقة مش إعاقة )، حيث ضم الفوج 5 أفراد، منهم 3 من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والشلل الدماغي، وطالب من غير ذوي الإعاقة مرافق متخصص ومؤهل لمرافقة زملائه وتسهيل الحركة والتنقل وفق أسس علمية ومهنية.