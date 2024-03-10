رئيس جامعة المنيا يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بعث الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.

برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال رئيس الجامعة في نص برقيته: «يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن جميع منتسبي وأسرة الجامعة، بأسمى آيات التهنئة، وأخلص مشاعر الوفاء والدعوات الصادقة، بأن يُعيده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن يهبكم الله عز وجل موفور عونه وتأييده وأن يُبارك خُطاكم الواثقة نحو غدٍ أفضل لمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قيادة دولتنا، ويحفظ مصر وشعبها العريق من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الغالية، كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن يعيد الله علينا هذا الشهر الفضيل وعلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير والبركات».

رئيس جامعة المنيا يهنأ الطلاب

يتقدم رئيس جامعة المنيا بتهنئة طلاب الجامعة متمنيا لهم أن يٌعيده عليهم بالخير واليمن والبركات وداعيا الله لهم بالتوفيق في عامهم الدراسي.