المفتي: العلماء اختلفوا حول الحكمة من الصيام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه كثر الحديث بين العلماء عن حكمة الصيام، منهم من قال إن الحكمة منه أن يشعر الغني بجوع الفقير، فيحسن إليه ويكرمه، فليس من أحس بالجوع كمن سمع به، وعند ذلك يشعر الصائم الذي يجوع بإرادته وطعامه متوافر أمامه بمن يجوع ولا يعلم متى سيجد طعامًا يسد به رمقه.

الرأي الآخر في أهمية الصيام في جمهور العلماء

وأضاف علام، خلال برنامجه «حديث المفتي»، المذاع على فضائية الحياة، أن من العلماء من يرى أن الحكمة من الصيام تكمن في المنافع الصحية تعود على الصائم، حيث أن الجسد إذا جاع بدأ بحرق ماهو فاسد أو زائد من خلاياه فيطهر نفسه ويتخلص من السموم.

المعدة بيت الداء

وتابع: «كما قال طبيب العرب الحارث بن كلده، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل الطب والمعرفة، ولهذا يتواجد الصيام بين مختلف الأمم على اختلاف دياناتها وثقافاتها، ولكن تختلف وتتعدد أشكال الصيام».