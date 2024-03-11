محظورات الصيام في شهر رمضان للمرأة الحامل.. تجنبي أشعة الشمس ومشروب شهير

فوائد عديدة يُحققها صيام شهر رمضان للمرأة الحامل، إذ يُساهم الانقطاع عن تناول الطعام والماء خلال ساعات الصوم في زيادة قدرة جهاز المناعة على مقاومة الأمراض، وتنظيم نسبة السكر في الدم، فضلًا عن تحسين قدرة الجسم على مواجهة الالتهابات، ومع الإفطار ينبغي على المرأة الحامل مراعاة محظورات الصيام في شهر رمضان، بحسب ما أوضحته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة.

محظورات الصيام في شهر رمضان للمرأة الحامل

ينبغي على المرأة الحامل مراعاة عدة محظورات في شهر رمضان، وفقًا لحديث نهلة لـ«الوطن»، منها التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، لأن الكافيين يؤثر بالسلب على نمو الجنين، وينبغي على الحامل الامتناع عن تناول الأسماك التي تنمو في المياه العميقة كالسلمون، لأنها تحتوي على عنصر الزئبق الثقيل، الذي يُعد خطرًا كبيرًا على الجنين.

وتابعت استشاري التغذية والمناعة: «يجب على المرأة الحامل تجنب تناول الألبان والجبن غير المبسترة، لأنها تحتوي على بكتيريا الليستيريا التي تُسبب الإجهاض»، كما ينبغي عليها تجنب تناول المخللات والحلويات والأطعمة عالية الدسم، مع ضرورة الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية التي ترفع حموضة الدم، بسبب الصودا، التي تضر صحة الأم والجنين، وعدم التعرض للشمس لفترات طويله أثناء الصيام، حتى لا تفقد الحامل السوائل الموجودة في جسمها وتصاب بالجفاف.

الإفطار على وجبة مُتكاملة العناصر الغذائية

ومن الضروري أن تتناول المرأة الحامل وجبة إفطار صحية تحتوى على كل العناصر الغذائية الضرورية من كربوهيدرات ودهون وبروتين وأملاح معدنية، على أن تقسم وجبة الإفطار على مرحلتين، مع الاهتمام بتناول كميات وفيرة من الإفطار وحتى السحور «8 -10 أكواب»، وأضافت نهلة: «يجب أن تهتم الحامل في شهر رمضان بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفوليك أسيد كالبقوليات والمكسرات والبرتقال».