رئيس جامعة الأزهر يتابع عمليات إفطار طلاب المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم

في إطار متابعته الدائمة والمستمرة للاطمئنان على أبنائه طلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم؛ تابع فضيلة الدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، إفطار الطلاب بالمدن الجامعية في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

جامعة الأزهر

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى منسوبي الجامعة باستقبال هذا الشهر الفضيل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يبارك في أبنائنا الطلاب والطالبات في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

ووجه رئيس الجامعة الأستاذ أسامة توفيق، رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية، بالمتابعة المستمرة لجميع قطاعات المدن الجامعية في القاهرة والوجهين: البحري والقبلي.