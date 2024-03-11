فوائد ممارسة اليوجا خلال رمضان.. ظهرت في مسلسل كامل العدد

ظهر الفنان شريف سلامة في الحلقة الأولى من أحداث مسلسل كامل العدد، يمارس تمارين اليوجا مع صديقه، خلال رحلته السياحية في مدينة أسوان، حيث يجلس متربعًا ويضع يديه على ركبتيه وينظر إلى الأمام مغمضًا عينيه ويتنفس ببطء، إذ تساعد على الاسترخاء، ويمارسها الآلاف حول العالم.

فوائد تمارين اليوجا أثناء الصيام

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، فوائد ممارسة تمارين اليوجا، أثناء الصيام في شهر رمضان، بحسب ما جاء في موقع «هيلث لاين»:

- خلال شهر رمضان يعاني كثيرون من تغير مواعيد النوم، لكن تمارين اليوجا تساعد على التخلص من الأرق والحصول على نوم أفضل، وقسط كاف من الراحة.

- خلال ساعات الصيام يعاني البعض من التوتر والعصبية، وتمارين اليوجا تساعد على الاسترخاء والهدوء.

- تعمل على تنشيط الدورة الدموية في شهر رمضان.

- تساعد على تدفق الدم بكفاءة إلى جميع أجزاء الجسم.

- تساعد رياضة اليوجا على تخفيض الوزن.

- تعمل على طرد السموم من الجسم.

- تساعد تمارين اليوجا على الحصول على جسم رشيق وقوام مناسب، إذ تساهم في شد العضلات وأيضًا الحصول على ظهر مشدود.

- ممارسة اليوجا تؤدي إلى تخفيف آلام الظهر.

أفضل أوقات ممارسة اليوجا

أفضل الأوقات لممارسة رياضة اليوجا، تكون في ساعات الصباح الأولى، وبدورها لا تؤدي إلى الشعور بالعطش أو الجوع أو الإرهاق كتمارين اللياقة البدنية.

وتعد تمارين اليوجا ممارسة قديمة تجمع بين العقل والجسد، إذ تشمل تمارينات متنوعة، كالتنفس والتأمل ووضعيات الاسترخاء.

أبطال مسلسل كامل العدد

وأبطال مسلسل كامل العدد، هم: دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي وميمي جمال، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي.