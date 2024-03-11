بدأت الحلقة الأولى من مسلسل «كامل العدد بلس 1» باستيقاظ «ليلى» والتي تمثل شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، وهي تنطق اسم ابنها الرضيع عمر من زوجها أحمد الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، وعندما ذهبت للاطمئنان على أبناءها التوأم يظهر برواز للفنان الراحل مصطفى درويش برفقة أبناءه في المسلسل منذ الموسم الأول، في لفتة رائعة من فريق العمل لإحياء ذكراه، ليكون ذلك أول مشهد في ملخص الحلقة 1 مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

ملخص الحلقة 1 مسلسل كامل العدد.. دينا الشربيني تحيي ذكرى الراحل مصطفى درويش

وفي مشهد آخر من مسلسل كامل العدد، يذهب الدكتور «أحمد» شريف سلامة إلى زيارة صديقه المقرب منه «عمر» وهو الراحل مصطفى درويش، ليخبره مدى افتقاده له، ويطمأنه بأنه يرعى أبناءه جيدا، ثم يطلب منه الاطمئنان عليهم، فهو يعاملهم معاملة أبناءه.

وتقوم والدة أحمد الفنانة إسعاد يونس بالاتصال به لتهنئته بعيد ميلاده، ثم نجد في مشهد آخر «إنجي» صديقة «ليلى» والتي تمثل دورها الفنانة جيهان الشماشرجي لتخبرها أنه وقعت في حب شخص آخر.

فريق عمل مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة وآية سماحة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.