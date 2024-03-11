ظهور مصطفى درويش في مسلسل كامل العدد +1 رغم وفاته.. مشاهد مؤثرة

حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني والجمهور بوفاة الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ في مايو الماضي، عن عمر ناهز 43 عاما، ولم ينسَ صناع مسلسل كامل العدد +1 الذي ينافس في سباق رمضان 2024، تخليد ذكراه، خلال أحداث الحلقة الأولى، بعد أن كان أحد أبطال الجزء الأول من المسلسل.

رغم الرحيل، ظهر مصطفى درويش في الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد +1، التي عُرضت اليوم الاثنين، تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، حيث شهدت إنهاء الشخصية بإعلان وفاته، من خلال ظهور بطل العمل شريف سلامة أمام قبر يحمل اسم «عمر فاروق»، وهي الشخصية التي كان يجسدها مصطفى درويش في المسلسل، بينما ظهر في مشهد آخر، لدينا الشربيني وهي متأثرة برؤية صورته على الطاولة.

مصطفى درويش يظهر في الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد +1 رغم رحيله

رواد مواقع التواصل الإجتماعي أشادوا بلفتة فريق عمل المسلسل، حيث كتب أحد المتابعين على «فيسبوك»: «أنا اتبسطت جدا انهم مجابوش بديل لمصطفى درويش، لفتة رائعة من فريق العمل»، بينما علق آخر: «شكرا مسلسل كامل العدد +1 خلتونا نفتكر مصطفى درويش وندعيله».

مسلسل كامل العدد +1 يكرم الفنان الراحل مصطفى درويش

وكانت مؤلفة المسلسل يسر طاهر، كشفت في وقتٍ سابق لـ «الوطن»، أن شخصية عمر ستستمر خلال أحداث الجزء الثاني، حيث سيرزق بتوأم من زوجته قبل وفاته، فضلا عن إطلاق اسم «عمر» على المولود الجديد الذي يرزق به ليلى وأحمد، الذي يجسد شخصيتهما دينا الشربيني وشريف سلامة، من أجل تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش.