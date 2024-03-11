موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 1 على قناة ON اليوم الاثنين

ينتظر عشاق الدراما شهر رمضان لمتابعة المسلسلات المشاركة في سباق رمضان 2024، وتحديدا للفنانين المفضلين لديهم، ما جعل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن القنوات الناقلة ومواعيد المسلسلات التي يتم بثها عبر شبكة قنواتها على مدار شهر رمضان الكريم، ويهتم محبو الجزء الأول من مسلسل كامل العدد بمعرفة موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 1 على ON اليوم لمشاهدة الجزء الثاني منه.

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 1 علي قناة ON اليوم الإثنين

تنطلق الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama اليوم في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن يتم إعادتها على القناة نفسها في تمام الساعة 6:05 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1:30 صباحا، بينما يتم إذاعتها على قناة ON الساعة 7:30 مساء، ويتم إعادتها على نفس القناة الساعة 8:15 صباحا.

وشارك في الجزء الأول من مسلسل كامل العدد الفنان الراحل مصطفى درويش، ورغم غيابه عن أحداث الجزء الثاني من المسلسل إلا أن روحه كانت حاضره معهم، إذ حرص فريق العمل على حضور الصور الخاصة به في الإعلان التشويقي الخاص بالمسلسل.