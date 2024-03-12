أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ، ثان أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ في المساجد كافة، مع إجراءات احترازية طوال الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في الاسماعيلية اليوم

ويؤذن لصلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1445، في تمام الساعة الرابعة و37 دقيقة.

موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم

فيما يأتي الشروق في الإسماعيلية الثلاثاء 12-3-2024، في تمام الساعة السادسة و4 دقائق.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الاسماعيلية

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الإسماعيلية ليصل إلى 13 ساعة و40 دقيقة متواصلة ليؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 05:57 دقيقة.