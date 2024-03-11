حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر في صيام رمضان.. يبطله في حالة واحدة

شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والرحمة والمغفرة، له فضل عظيم على المسلمين، ففيه نزل القرآن الكريم، وبه ليلة القدر خير من ألف شهر، كما أن الصيام مغفرة للذنوب ويُكفّرها، ومع الاستعداد للصيام قد لا يسمع أحدنا أذان الفجر فيسأل البعض عن رأي الدين في حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر في صيام رمضان خاصة وأنه من الأمور الشائكة التى يتعرض لها المسلم.

شرب الماء أثناء أذان فجر رمضان

وقبل أن نتطرق إلى حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر في صيام رمضان، يجب أن نعرف أن شهر رمضان والصيام فيه من أسباب العتق من النار، كما أن فيه تغلق أبواب النار وتُفتح أبواب الجنة، بالإضافة إلى قيام الليل الذي يعد من أسرار قبول الدعوات الصادقة.

شرب المياه أثناء أذان الفجر في رمضان

وقد قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن الشرب أو تناول الطعام أثناء الأذان يضع الإنسان في حرج كبير، فالأذان دليل دخول وقت الصوم وانتهاء وقت الإفطار، فيقول المولى عزوجل "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"، بما يؤكد أن إباحة الأكل والشرب في رمضان مباحة في الليل فقط.

شرب الماء والصيام

وأوضح «علام» في تصريحات تلفزيونية، أن من سمع الأذان وهو يشرب فعليه أن يتوقف فورا ولا يكمل ما يفعله، فالكمية التى شربها قبل أن يسمع الأذان هي في وقت الليل وأي شيء يشربه بعدما سمع الأذان أصبح في وقت الصيام، مؤكدا أن يفضل أن يكون السحور قبل الفجر بثلث ساعة على الأقل وأن لاندخل الحرج على أنفسنا، فالمؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت بحيث تكون الله أكبر التى يرددها هي جزء من الوقت الذي وقع بالفعل، وإذا شرب المسلم عن غير عمد أو عدم سماعه للأذان أو معرفة وقته فلا شيء في ذلك، أما المتعمد فعليه صيام اليوم.