على خطى الطاروطي.. محمود ابن المنوفية «هيبهرك بتلاوة القرآن» (فيديو)

تميز منذ صغره بصوته العذب، بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم في عمر الـ 12 عاما، وسرعان ما اشتهر بين أهالي قريته، وباتوا يدعونه في كل المناسبات الدينية لتلاوة القرآن، وإلقاء الابتهالات الدينية، إنه الدكتور محمود الشبراخيتي المقيم بقرية قشطوخ بمحافظة المنوفية.

بداية حفظه القرآن

تخرج «محمود» في كلية العلوم جامعة الأزهر وقد حفظ القرآن في «كُتّاب» القرية، بمساعدة والده الذي يعتبره الداعم الأول له في رحلته التي بدأت منذ 15 سنة، إضافة إلى أنه كان متيما بإلقاء الأذان بالمساجد منذ صغره وحتى الآن.

شارك صاحب الـ27 عاما في عدد كبير من مسابقات حفظ القرآن الكريم وكذا المناسبات الدينية المختلفة في قريته والقرى المجاورة، حتى اشتهر ببراعة صوته بين الناس، كما تفوق في الدراسة وكان يحصل على المراكز الأولى في جميع المراحل التعليمية وآخرها بكالوريوس كلية العلوم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

قدوته عبد الفتاح الطاروطي

يتمنى ابن محافظة المنوفية، أن يصبح قارئا بالإذاعة والتلفزيون في السنوات المقبلة لتحقيق حلم طفولته، كاشفا أنه يميل إلى سماع نصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران في الابتهالات، والشيخين عبدالفتاح الطاروطي وعبد الناصر حرك في تلاوة القرآن الكريم.