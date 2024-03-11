«مهاب» طالب بكفر الشيخ يقلد أصوات أئمة الحرم المكي: بحلم أسجل القرآن بصوتي

منذ نعومة أظفاره، وهو يقضي وقته في الاستماع إلى القرآن الكريم بأصوات كبار قراء الحرم المكي حتى تشبع بهم تماماً، وأصبح يتلو بطريقة وبنبرة صوت تشبه إلى حد كبير تلاوة هؤلاء القراء، لدرجة تدهش كل من يستمع إلى تلاوته.

«مهاب» يقلّد أئمة الحرم المكي

مهاب عادل الدمياطي، صاحب الـ22 عاماً، يدرس بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، واكتشف موهبته في محاكاة أصوات مشاهير قراء الحرم المكي ومنهم الشيخ ماهر المعيقلي، والشيخ ياسر الدوسري، والشيخ ناصر القطامي، إذ استطاع أنّ يقلّدهم بنفس طريقتهم وبنبرة صوتهم.

«من صغري، بدأت حفظ القرآن الكريم على يد مشايخ كبار بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ومنهم الشيخ محمد فراج، والشيخ إبراهيم فطاير، رحمهما الله، وكملت مسيرة الحفظ إلى أنّ أكملت حفظ القرآن وختمته بفضل الله في سن مبكرة، واكتشفت إنّ صوتي يشبه إلى حد كبير الشيخ ماهر المعيقلي إمام الحرم المكي، وبدأت أسمعله كتير لدرجة إني حفظت سورة المائدة عن ظهر قلب وراء الشيخ فحبيته وبدأت رحلة الاستماع إليه إلى أنّ تمكنت من إتقان الصوت بفضل الله، وأيضاً بقلد الشيخ ياسر الدوسري والشيخ ناصر القطامي في وقت الدندنة أو في قراءة الورد اليومي»، بهذه الكلمات بدأ مهاب الدمياطي، حديثه لـ«الوطن».

مراجعة القرآن الكريم بصوت مشايخ الحرم المكي

يحرص «الدمياطي» على تنمية موهبته من خلال مراجعة القرآن الكريم بصوت مشايخ الحرم المكي، إذ خصص ورداً يومياً لا يتخلف عنه: «بنمي موهبتي إني يومياً لا بد أسمع سورة أو سورتين وأوقات 3 سور من القرآن الكريم بصوت الشيخ ماهر المعيقلي وأردد معاه، فمنه ورد يومي ومنه زيادة إتقان للصوت، والحمد لله ربنا يجعلنا نتدبر القرآن، ويجعله شفيعاً لنا بإذن الله».

يحرص «الدمياطي» على ترتيل القرآن الكريم بصوت أئمة الحرم المكي داخل أروقة كلية العلاج الطبيعي وبين المحاضرات: «أي حفل بيُقام داخل الكلية عندي أنا اللي بقرأ فيه، وده شيء بيسعدني جداً، وردود أفعال أساتذتي وزملائي في الكلية بتفرحني أوي خاصةً لما بقرأ بين المحاضرات والسكاشن، وفي ناس كتير لما كنت بسجل لنفسي وأشارك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ماكانتش بتصدق إنّ ده صوتي لحد ما سمعتني مباشر، وبخلاف قراءة القرآن الكريم أنا كمان موهوب في الابتهالات الدينية».

«الدمياطي»: حلمي أسجل القرآن الكريم كاملا بصوتي

يحلم «الدمياطي» بأنّ يسجل القرآن الكريم كاملاً بصوته، وأنّ يكون ضمن مشاهير قراء القرآن الكريم والمنشدين الدينيين: «نفسي أسجل القرآن الكريم كامل بصوتي، وحلمي أكون إمام في الحرم المكي، وده هدف بسعى إليه، وإن شاء الله هحققه».