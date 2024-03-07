«كريم» يبدع في تلاوة القرآن بالمنوفية: «نفسي أبقى قارئ في الإذاعة»

منذ صغره تميز بصوته العذب الذي يبهر كل من يسمعه، ليستغل موهبته في تلاوة القرآن الكريم وساعده على ذلك المواد الشرعية التي يدرسها في المعهد الأزهري، وأصبح «كريم» معروفًا بين أهالي قريته في المنوفية، ويدعونه إلى تلاوة القرآن في العزاءات والمناسبات الدينية المختلفة.

يحكي كريم الديب ذو الـ21 عامًا، ابن قرية قسطوخ التابعة لمركز تلا بالمنوفية، أنه اكتشف موهبته عندما بدأ في حفظ القرآن الكريم، وختم القرآن وعلومه في سن 15 عامًا على يد إحدى المُحفظات بالقرية، وبعدما اهتم بمراجعته بصفة مستمرة بالتجويد، وتفرغ للتلاوة في الحفلات والمناسبات الدينية، بحسب حديثه لـ«الوطن».

رحلة «كريم» مع حفظ القرآن الكريم

نجح الطالب بكلية الشريعة والقانون في دمنهور، في الالتحاق بمعهد الشيخ عبدالفتاح الطاروطي في طنطا، كي يتعلم أكثر عن علوم القرآن، إيمانًا منه بتنمية معرفته بأحكام القرآن والمواد الشرعية كي تساعده في التلاوة، وقدوته في المقرئين الشيخ ياسر الشرقاوي والشيخ محمد المنشاوي.

«كريم»: أتمنى أن أصبح قارئًا في الإذاعة

يتمنى «كريم» أنّ يصبح قارئًا في الإذاعة والتلفزيون في السنوات المقبلة، إذ يعد هو حلم طفولته الذي يسعى إلى تحقيقه: «والدي والدتي يدعماني بشدة، ويشجعاني على حفظ القرآن والتقرب من كتاب الله سبحانه وتعالى وأنّ أفيد الآخرين بما تعلمته وأيضًا أستغل موهبتي في فعل شيء ينفع الناس».