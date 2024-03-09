مواعيد مقارئ القرآن للأئمة والجمهور في شهر رمضان بالمنوفية 

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، فتح عدد من المساجد لمقارئ الأئمة والجمهور والأعضاء وغير الأعضاء، فضلا عن المقرأة النموذجية في المحافظة، ووجود برنامج ختم القرآن الكريم ومجلس العلم والذكر في عدد من المساجد.

مواعيد المقارئ في المساجد

أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، احتضان عدد من المساجد على مستوى المحافظة للمقارئ من أجل تلاوة القرآن الكريم، وأولها المقرأة النموذجية وهي مقرأة واحدة توجد في مسجد الأنصار في شبين الكوم يوم الأحد عقب صلاة الظهر، من كل أسبوع يحضرها أئمة المساجد.

وأضاف «قبيصي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك نوعا آخر من المقارئ يعرف بـ«مقارئ الأعضاء» وعددها 53 مقرأة، وتنعقد الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، وهناك مقارئ للأئمة غير الأعضاء وعددها 45 مقرأة، إضافة إلى مقارئ الجمهور وعددها 127، وتنعقد عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع.

برنامج ختم القرآن ومجلس العلم

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه يوجد برنامج ختم القرآن الكريم الذي يركز على تصحيح التلاوة في المساجد الكبرى يوميًا عقب صلاة العشاء وعددها 82 مسجدًا على مستوى المحافظة، إضافة إلى مجالس العلم والذكر وعددها 200 مسجد تنعقد يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر.