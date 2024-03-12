موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

مع انطلاق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الابيض المتوسط إلى معرفة موعد اذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 حيث يبدأ معه الصوم ليوم جديد وبالتالي يكون موعده هام للغاية حيث معه يبدأ صوم ثاني الأيام.

موعد اذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد اذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، والذي يتم خلال الساعة 4:46 فجراً ويختتم الصوم في 6:06 مساء.

اذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وبذلك يكون اذان الفجر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 قد شهد نقص دقيقتين عن اليوم السابق ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال ثاني الأيام.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الإسكندرية

وبناءا على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 31-3-2023 في الإسكندرية 13 ساعة و40 دقيقة صوم، أي بزيادة دقيقتين عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر وتأخر موعد صلاة المغرب وفقا لما كشفته مواقيت الصلاة في إمساكية الإسكندرية.