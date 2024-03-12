يرتبط الجمهور بمسلسل كامل العدد 2، إذ عُرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي 2023، لذا يهتم كثير بمعرفة مواعيد عرض مسلسل كامل العدد على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة الثانية.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد على قناة ON

يعرض مسلسل كامل العدد 2 على قناة ON حصريا، وتذاع الحلقة الثانية في تمام الساعة 7:30 مساء ويعاد الساعة 8:15 صباحا.

كما يمكن متابعة مسلسل كامل العدد 2 عبر تطبيق واتش إت الرقمي قبل عرض الحلقة الثانية على قناة أون بساعتين.

قصة مسلسل كامل العدد 2

تدور قصة مسلسل كامل العدد 2، الذي يندرج في فئة المسلسات القصيرة، حول ليلى صاحبة مشروع تجميل والتي تقابل أحمد طبيب التجميل الشهير، ويقعان في غرام بعضهما، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف، حيث أن ليلي كاانت متزوجة من قبل ولديها من زيجتها السابقة.

وشارك في الجزء الأول من مسلسل كامل العدد، الفنان الراحل مصطفى درويش، ورغم غيابه عن أحداث الجزء الثاني من المسلسل، إلا أن روحه كانت حاضره معهم، إذ حرص فريق العمل على ظهور الصور الخاصة به في الإعلان التشويقي الخاص بالمسلسل.