مسلسل كامل العدد 2 على شاشات المتحدة.. قيم تقوي روابط الأسر

مسلسلات العائلة أهم ما يجذب انتباه الجماهير، لذلك تقدم شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، لأبطاله الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة، بعد الإعجاب الكبير الذي سيطر على جماهير المسلسل، لما ناقش من قضايا كل البيوت، وهو ما أثرى الحب بداخل الجماهير لمتابعته.

مسلسل كامل العدد الجزء الثاني

شغف كبير يسيطر على متابعي مسلسل كامل العدد، لما يناقشه من قضايا مهمة من طريقة التعامل مع الأبناء والاختلاف الكبير في نمط الحياة، وهو ما يواصل على أثره أبطال الجزء الثاني التصوير، لإذاعته ضمن مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024، إذ يحمل في طيات حلقاته القيم المفيدة وعلاج الكثير من المشكلات، وهو ما يجذب انتباه الأسرة المصرية.

أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، من نقطة بداية مقابلة أحمد طبيب التجميل، وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل ليلى، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما قد تقف عائقا بينهما، بسبب وجود عدد كبير من الأبناء، ولكنهما يقرران الزواج والتغلب على الأزمات وتحدي الظروف، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء.

فوائد مشاهدة المسلسلات العائلية

ومن جانبها، أوضحت إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه تحمل مشاهدة المسلسلات العائلية في طياتها الكثير من الفوائد على الأسرة، تتمثل في التالي:

- مشاهدة المسلسلات العائلية يجعلنا نتعامل مع تحديات ومشاكل الحياة المختلفة بصورة أكثر نضجًا.

- المسلسلات العائلية أو الهادفة تفتح آفاق التفكير مع العائلة وتجعل طريقًا للحوار.

- تجعل الأطفال تعرف الواقع والأشياء من حولها.

- تقوي مشاهدة المسلسلات العائلية الروابط الأسرية.

- تطرح المسلسلات أفكارا أكثر تنوعًا بين الأسرة.

- تشجع الأسرة على التحدث ولغة الحوار في عدد من أمور الحياة.