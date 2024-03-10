يهتم قطاع من الجمهور بمسلسل كامل العدد، نظرا لقصته الاجتماعية الشيقة والتي تلمس عددا كبيرا من الجمهور يتعرض لنفس المواقف، لذا ينتظرون موعد عرض الجزء الثاني منه، والذي يعرض في رمضان 2024، لذا نستعرض مواعيد عرض وإعادة مسلسل كامل العدد 2 بطولة دينا الشربيني في رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل كامل العدد 2

وتأتي مواعيد عرض وإعادة مسلسل كامل العدد 2 بطولة دينا الشربيني في رمضان 2024 والقنوات الناقلة، على النحو التالي:

يعرض مسلسل كامل العدد على قناة أون ON حصريًا الساعة 7:30 مساءا ويعاد الساعة 8:15 صباحا.

ولا توجد أي قناة أخرى ناقلة للمسلسل باستثناء تطبيق وواتش إت، حيث يعرض بشكل حصري.

تردد قناة أون ON الناقلة لمسلسل كامل العدد 2

اسم القناة: قناة ON E

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 10864.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قصة مسلسل كامل العدد 2

تدور قصة مسلسل كامل العدد 2 بطولة دينا الشربيني حول «أحمد» طبيب التجميل الذي يتقابل مع «ليلى» صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.