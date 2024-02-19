رد فعل جمهور مسلسل كامل العدد 2 بعد اللفتة الإنسانية لتكريم مصطفى درويش

بهجة كبيرة حققها الفنان الراحل مصطفى درويش في الجزء الأول من مسلسل كامل العدد، وعلى الرغم من وفاته وغيابه عن الجزء الثاني، إلا أن صناع العمل قرروا استكمال شخصيته بوجه آخر، وهو ما نال إعجاب محبي الفنان الراحل، وسط حالة من الامتنان لصناع العمل.

رد فعل الجمهور بوجود شخصية مصطفى درويش في الجزء الثاني من المسلسل

كان الفنان الراحل مصطفى درويش، يجسد شخصية عمر في الجزء الأول من مسلسل كامل العدد، وما لفت أنظار جمهور المسلسل، وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال البرومو الرسمي للمسلسل هو وجود طفل صغير يحمل اسم الشخصية ذاتها «عمر»، وهو ما اعتبره الجمهور لفتة جميلة من صناع المسلسل كتقدير ومحبة للفنان الراحل، وانهالت التعليقات المشجعة لهذه اللفتة والتقدير.

«مصطفى درويش كان محلي الجزء الأول.. وحركة حلوة أن شخصيته تستمر»، «ربنا يرحمه.. رمضان السنة دي غير»، «هي حركة حلوة من صناع العمل.. لكن لو سموه مصطفى كان هيبقى أحلى».

مسلسل «كامل العدد 2» سوف يتم عرضه على مدار 15 حلقة على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتميل أحداث المسلسل إلي الطابع الاجتماعي بين زوجين وأبنائهما، من خلال تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل التي تجسدها دينا الشربيني، وأحمد طبيب التجميل الذي يجسده شريف سلامة.

قصة مسلسل كامل العدد 2

وتظهر بين الزوجين، مشاكل جديدة تتعلق بأبنائهما الذين أصبحوا 8 بعد وجود الشخصية الجديدة «عمر»، بعد أن تخطيا سويًا العقبات التي واجهتهما في بداية العلاقة، وتتوالى الأحداث لتلمس قضايا الأسرة المصرية.

مسلسل «كامل العدد 2»، من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، آية سماحة، وأحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.